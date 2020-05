Čím chudšia, tým krajšia

Zamýšľanie sa nad tým, či je pre kohokoľvek prospešné riešiť stratu hmotnosti či výraznú telesnú zmenu človeka nie je oslavovaním extrémnej obezity. Tieto dva koncepty sa jednoducho úplne míňajú.

Denník SME zdieľal na svojom Facebooku článok, v ktorom opisoval reakciu sveta na schudnutie známej speváčky Adele. V popise tohto článku sa autorka pýta, či je v poriadku chváliť ľudí za stratu hmotnosti. A najpopulárnejšie komentáre ukazujú, že táto otázka zostala absolútne nepochopená. Vlastne silno pochybujem o tom, že autori týchto komentárov článok vôbec čítali. Ak áno, tak nečítali s porozumením.

Zamýšľanie sa nad tým, či je pre kohokoľvek prospešné riešiť stratu hmotnosti či výraznú telesnú zmenu človeka nie je oslavovaním extrémnej obezity. Tieto dva koncepty sa jednoducho úplne míňajú. A sústredením sa na tému obezity a absolútne nedôstojnom zhadzovaní ľudí s nadváhou sa tak z debaty pod článkom úplne vytratila podstata autorkinej otázky. Vedia si autori týchto komentárov predstaviť, že strata hmotnosti môže byť aj výsledkom negatívneho zážitku? Alebo že akýkoľvek komentár a poznámka na telesnú zmenu ženy môže aj ublížiť, akokoľvek pozitívne je mienená?

Keď poviem, že byť štíhly neznamená byť zdravý, netvrdím, že podporujem obezitu. Čo je to vôbec za koncept? Kto podporuje obezitu? Podporujem obezitu, ak si myslím, že každý človek je slobodná bytosť, ktorá je oprávnená žiť v tele, v ktorom žiť chce a nebyť pritom súdená a osočovaná ľuďmi, ktorí si myslia, že majú právo ju zhadzovať? Podporujem obezitu, ak verím, že ľudia sú viac ako ich telesné schránky?

Z môjho pohľadu je otázka, či je v poriadku chváliť ľudí za stratu hmotnosti ekvivalentom otázky, či je v poriadku obmedziť človeka z rozmýšľajúcej, inteligentnej, milujúcej bytosti na číslo, ktoré ukazuje váha. Aj to totiž môže byť spúšťačom rôznych porúch príjmu potravy, s ktorými bojujú hlavne ženy rôznych vekových kategórií. Masovým oslavovaním rapídneho schudnutia známej speváčky podporujeme trend chudnutia a redukcie hmotnosti bez toho, aby sme sa vôbec zamysleli, čo je za tým. Čím je žena ľahšia, tým je krajšia a uznávanejšia, to je výsledok oslavovania straty hmotnosti bez toho, aby sme vôbec vedeli, či to Adele alebo ktokoľvek iný oslavovať chce.